Hospital Sarah abre atendimentos para bebês com microcefalia

As nove unidades do Hospital Sarah, em todo país, inclusive a de Salvador, estão com atendimentos abertos para tratamentos em bebês com hipótese ou diagnóstico de microcefalia.

No primeiro passo para tentar obter o serviço, o responsável pela criança deve preencher, por meio do site do hospital, o formulário para a solicitação do atendimento.

Os bebês serão avaliados por profissionais especializados, onde passarão por avaliação clínica e alguns exames necessários para o diagnóstico da doença.

Conforme a unidade da capital, são disponibilizadas 12 vagas semanais para crianças de 0 a 18 meses com ou sem microcefalia, mas quando é identificado algum paciente com a doença que não conseguiu agendar o atendimento, ele será priorizado.

Durante o período de reabilitação, serão oferecidos tratamentos como pediatria, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, dentre outros.

