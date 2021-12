Hospital Roberto Santos vai receber investimento de R$ 26 milhões

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), localizado no bairro do Cabula, em Salvador, vai receber R$ 26 milhões da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) para obras na unidade. O anúncio das licitações foi publicado na edição de 9 de março do Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE-BA).

O investimento é destinado à readequação da clínica de diálise, com mais 30 leitos de nefrologia e cirurgia vascular, novo refeitório e nova cozinha, reforma e modernização da subestação de energia e reforma e modernização do centro cirúrgico, de acordo com a Sesab.

Segundo a assessoria do hospital, as obras devem começar no início de abril e tem o prazo de 12 meses para serem finalizadas.

