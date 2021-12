Hospital Roberto Santos recebe mais de 100 novos residentes médicos

Divididos em 16 especialidades e cinco áreas de atuação, 110 novos residentes médicos foram recebidos no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na manhã desta terça-feira, 12.

A cerimônia, realizada no auditório central da instituição, que está completando 40 anos este mês, contou com palestras de profissionais da casa e convidados.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o médico anestesista José Admirço Lima Filho, e diretor geral do HGRS, após proferir uma aula sobre anestesiologia na emergência, apresentou as especificidades do hospital para os novos residentes.

No evento, também houveram intervenções a respeito de temas como morte encefálica, cuidados paliativos e controle de infecção hospitalar.

