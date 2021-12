Hospital Roberto Santos oferecerá musicoterapia

A partir do dia 21 de julho, o Serviço Integrado de Atenção à Saúde do Trabalhador do Hospital Geral Roberto Santos (Siast-HGRS) oferece também musicoterapia no espaço terapêutico da instituição.

A atividade, que é baseada nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs), chega para complementar uma diversificada escala já implantada para os funcionários.

De acordo com a agenda divulgada pelo Siast, além da musicoterapia, há aulas de reiki, dança afro, tai chi chuan, meditação, cinesioterapia laboral e rodas de conversa. O espaço terapêutico fica no auditório 2 do andar intermediário do HGRS.

Horários

As atividades de musicoterapia acontecerão às quintas-feiras, das 10h às 11h. Algumas outras ações oferecidas são aulas de tai chi chuan, às terças e sextas-feiras, das 14h às 15h; terapia de reiki, às terças e quartas-feiras, em dois horários, das 9h às 10h e das 10h às 11h; dança afro, às segundas e quartas-feiras, das 15h às 16h.

Há ainda rodas de conversa, às quintas-feiras, das 14h às 15h; e meditação, às segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h.

