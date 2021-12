Hospital Roberto Santos e entorno ganham melhorias

Com investimento da ordem de R$ 13 milhões, o governo estadual anuncia para esta segunda-feira, 8, a inauguração da nova unidade de bioimagem do Hospital Roberto Santos (Cabula), maior da rede pública do Norte e Nordeste.

Segundo comunicado do estado, a unidade passou por total readequação, com a aquisição de equipamentos de alta tecnologia e operação realizada pela concessionária Rede Brasileira de Diagnóstico (RDB), em uma parceria público-privada (PPP).

O novo equipamento de ressonância magnética, cujo investimento anunciado é de R$ 4 milhões, já está em operação e realiza mais de 200 exames por mês. O aparelho possui alta tecnologia para maior precisão no diagnóstico dos pacientes.

Ao todo, são realizados, aproximadamente, 1.680 exames de tomografia e ressonância por mês. Além do aparelho de ressonância, a unidade de bioimagem recebeu novo tomógrafo, de 256 canais. Com a chegada dele, a unidade conta, agora, com dois equipamentos para a realização de tomografias, ampliando a oferta de exames – ao mês, cerca de 1.500 tomografias.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab-BA) também pretende inaugurar a nova unidade de terapia intensiva neurológica do Roberto Santos, com investimento, segundo o governo, de R$ 377,7 mil.

Construída em uma área de 307 m², a UTI é referência na área neurológica de alto custo e busca melhorar as condições de atenção à saúde da população baiana, com a oferta de mais 10 leitos de terapia intensiva.

O Hospital Geral Roberto Santos é referência em mais de dez especialidades, entre elas a neurologia, e atende 80% da demanda neurológica da Bahia.

Na área externa da unidade, o governo também agendou a entrega de obras de urbanização do entorno, onde foi construída uma via de servidão e praça de lazer, com parque infantil, equipamentos de ginástica, recapeamento asfáltico da via de acesso ao hospital e sede comunitária.

As intervenções realizadas na poligonal que envolve o hospital e incluiu o alargamento da rua 25 de Maio custaram cerca de R$ 8 milhões. Também foram implantados novos sistemas de drenagem, iluminação e calçamento, além de reforço na limpeza e na segurança pública do entorno.

“Com a requalificação, além de o acesso ao hospital ter melhorado, as obras proporcionaram mais qualidade de vida aos moradores de Narandiba e Engomadeira”, informou a assessoria de comunicação do governo do estado, por meio de nota.

UTI neurológica

Localizada no andar térreo, com acesso à emergência e no mesmo andar do centro cirúrgico, na nova UTI serão atendidos, principalmente, os casos de hemorragia cerebral, por hipertensão ou por aneurisma; pós-operatório de neurocirurgias; pós-operatório de cirurgias vasculares, carótida ou intracraniana; pacientes em coma e vindos da hemodinâmica.

A estrutura para o funcionamento regular da UTI inclui, além da sala dos pacientes, o posto de enfermagem, banheiro de pacientes, quarto de isolamento, vestiários masculino e feminino, coordenação médica e de enfermagem, sala de entrevista e de utilidades, dentre outros ambientes.

O Hospital Geral Roberto Santos está habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurologia e Neurocirurgia, de referência estadual, com serviços de neurologia do trauma e anomalias do desenvolvimento, coluna e nervos periféricos, tumores do sistema nervoso, neurocirurgia vascular, tratamento neurocirúrgico da dor e funcional.

Segurança

Os moradores da região de Narandiba terão a segurança reforçada com a implantação da Base Comunitária de Segurança (BCS) que o governo, por meio da Secretaria da Segurança Pública, também agendou para inaugurar hoje, na rua 25 de Maio, atrás do Hospital Roberto Santos.

A BCS Narandiba também atenderá as comunidades do Cabula VI, Doron e Saboeiro, alcançando 43 mil moradores da região, em uma área de 3 km². Com um efetivo de 56 policiais militares e seis viaturas, entre carros e motos, o comando da nova unidade ficará a cargo do capitão Alã Carlos e terá como subcomandante a tenente Nogueira.

A BCS ficará sob a coordenação da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento da região.

“Com a nova BCS, o governo totaliza a entrega de 18 unidades de segurança em todo o estado. São 13 unidades na capital e região metropolitana de Salvador e cinco no interior. Além da BCS, também serão inauguradas as obras de urbanização da sede e área comunitária da Associação de Moradores do Entorno do Hospital Roberto Santos”, conclui o texto divulgado.

