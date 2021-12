Hospital Roberto Santos disponibiliza novo telefone para agendamento de consultas

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) vai passar a contar, a partir desta quarta-feira, 24, com um novo telefone para agendar consultas. Os pacientes atendidos pela instituição poderão agendar atendimento de retorno pelo número 0800 071 3535, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

O objetivo da mudança, conforme conta o diretor-geral do HGRS, Adil Duarte, é oferecer mais canais de atendimento, de maneira gratuita. “Estamos trabalhando para que o serviço fique mais rápido e eficiente para os usuários do SUS, já que a capacidade de marcações foi ampliada”, afirma ele, que acrescenta: “o paciente não precisa mais se deslocar de seu município para realizar o agendamento, podendo fazer isso da sua própria casa”.

A agenda de teleconsultas, com dias e horários destinados a cada especialidade, está disponível nas redes sociais oficiais da unidade (@hospitalrobertosantos, no Facebook e Instagram). Os pacientes devem entrar em contato com a equipe pelo telefone 71 99120-4993 (apenas mensagem de WhatsApp).

Cabe ressaltar que, em ambas as modalidades – presencial e virtual –, o atendimento do ambulatório do HGRS é destinado a pacientes egressos da instituição. Pacientes externos devem ser encaminhados pelo município, por meio do Sistema Lista Única.

