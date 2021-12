Hospital recebe mais de 600 novos profissionais

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) deve chegar ao mês de dezembro de 2016 com um aumento de cerca de 30% no número de funcionários em relação a dezembro de 2014.

Nesses dois anos, foram contratados mais 619 profissionais (enfermeiros, técnicos em enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais e psicólogos).

A mudança aconteceu sem impactar no orçamento, por meio da profissionalização da gestão e qualificação do gasto. Considerado o maior hospital público do Norte e Nordeste, o HGRS – após a reestruturação iniciada em 2015 – abriu, ainda, 64 leitos de internação e terapia intensiva.

A reforma, aliada à adoção de estratégias de redimensionamento da força de trabalho e retomada do acolhimento com classificação de risco (ACCR) nas emergências, resultou em uma queda de mais de 80% nos óbitos, além da redução no tempo médio de permanência do paciente em 22% nas unidades de terapias intensivas (UTIs) e 64% nos leitos de cuidados clínicos.

Responsável pelo segundo maior volume de cirurgias biliodigestivas de alta complexidade do país no último ano, o serviço de cirurgia otimizou visivelmente o cronograma de procedimentos no bloco cirúrgico da instituição. Em relação ao ano de 2014, hoje, o HGRS faz 40% mais cirurgias.

