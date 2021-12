Hospital realiza ação de Natal para comunidade no Cabula

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) realizaram, neste sábado, 8, a Ação Cívica Social (Aciso), no bairro do Cabula, em Salvador, para proporcionar um momento de diversão e saúde para comunidade da região.

Os moradores foram beneficiados com serviços de saúde, consultas médicas, práticas integrativas, atividades lúdicas e apresentações musicais.

A ação, que aconteceu no campo de futebol do Hospital Geral Roberto Santos, contou com a presença de agentes de segurança, profissionais de saúde e figuras públicas.

Os moradores foram contemplados com exames preventivos, exames de mamografia e urologia, raio-X, teste de glicemia capilar e aferição de pressão, dentre outros serviços.

“Anualmente realizamos essas ações de Natal em diversas comunidades, essa iniciativa aproxima cada vez mais a sociedade da Polícia Militar. Me sinto muito feliz nessa Ação Cívica Social. Percebemos o fortalecimento da população, das famílias dialogando com a polícia”, enfatizou o Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, Anselmo Brandão.

Mas o momento mais esperado foi a chegada do Papai Noel, que aterrissou de helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) animando os moradores, principalmente as crianças. Desfilando no caminhão do Corpo de Bombeiros, o ícone do Natal distribuiu 500 presentes entre a garotada.

Para o Diretor Geral do Hospital Roberto Santos, José Admirço, a inciativa propõe um encontro com vários benefícios, levando bem-estar e harmonia à comunidade,

“Me sinto feliz com essa ação, ter a presença da PM conosco é muito importante. Aproveitamos que são crianças carentes que moram na região e na maioria das vezes não têm a oportunidade de ver de perto a presença do Papai Noel”, salientou o diretor.

