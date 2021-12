Hospital procura família de paciente

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, tenta localizar a família de um paciente, que diz se chamar Edson Bispo dos Santos. De acordo com a unidade de saúde, o homem está internado com uma úlcera grave na perna e foi levado para o hospital como morador de rua.

Ele disse que mora na Rua Fonte do Capim, em San Martin, mas, de acordo com a unidade de saúde, os dados podem não ser corretos, já que "ele não está em perfeita lucidez".

De acordo com os dados do paciente, ele é filho de Maria Domingas dos Santos e tem três irmãos: Antônio, Elias e Nelson, que moram em Periperi, Ribeira e Uruguai, respectivamente.

Quem tiver informações sobre a família do paciente, pode ligar para o Serviço Social da Emergência do hospital no telefone (71) 3117-7753.

