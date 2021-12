Hospital passa a agendar consultas e procedimentos pelo w2hatsapp

Pacientes do Hospital São Rafael (HSR), em Salvador, agora vão poder realizar o agendamento de consultas e exames médicos por meio do aplicativo de mensagens whatsapp.

Como agendar

A iniciativa busca facilitar o processo de atendimento, sobretudo, dos pacientes que residem no interior do estado. O procedimento online funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e no sábado, das 7h às 13h.

