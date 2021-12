Hospital Nair Alves é incorporado à Univasf

Foi assinado nesta quarta-feira, 26, em Brasília acordo de federalização do Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, a 469 km da capital. A unidade passa a ser gerida pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Participaram da assinatura representantes da prefeitura local, governo da Bahia, Companhia Hidrelétrica do São Francisco (que construiu o hospital há 69 anos e manteve sua administração até os dias atuais) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação.

Após cumprido cronograma de três anos, em que as partes envolvidas deverão fazer adaptações necessárias, a Ebserh deve assumir o hospital, que tem 105 leitos e vai atender professores e alunos do curso de medicina instalado no ano passado na cidade.

O Ministério de Educação pretende federalizar mais três hospitais baianos para atender à demanda de antigos e novos cursos de medicina, como o Ana Nery, em Salvador, o Eurico Dutra, em Barreiras, e o Hospital Regional de Teixeira de Freitas.

A federalização reforça a descentralização dos serviços de média e alta complexidades e atende à necessidade dos novos cursos de medicina no interior.

