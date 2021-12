Hospital Municipal de Salvador terá aporte federal de R$ 72,7 milhões

Inaugurado em abril deste ano, o Hospital Municipal de Salvador (HMS), na Boca da Mata, vai receber do governo federal R$ 72,7 milhões para atendimentos de média e alta complexidades. O montante é cerca de 75% do necessário para garantir o funcionamento da unidade por um ano, os outros 25% serão custeados pela prefeitura. Cerca de R$ 59 milhões para investimentos na saúde no resto do estado também foram liberados.

A cerimônia de liberação ocorreu nesta sexta-feira, 6, no HMS e contou com a presença do prefeito, ACM Neto (DEM), do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, e do secretário municipal de Saúde, Luiz Galvão.

O prefeito comentou a importância do montante para a unidade. "Construir e equipar um hospital desse porte custou ao município aproximadamente R$ 120 milhões. No entanto, manter custa em média R$ 100 milhões por ano. Esse passo que demos é a garantia de que o hospital vai ter recursos para o funcionamento".

O aporte de recursos, segundo o prefeito, vai antecipar fases de funcionamento do hospital. "O que estava previsto para funcionar em dezembro, nós conseguimos antecipar graças à publicação dessa portaria".

Ainda segundo o prefeito, a Santa Casa, instituição que administra o hospital, vai poder contratar todos os profissionais previstos para trabalhar no HMS.

Entretanto, o prefeito não revelou quando os profissionais vão começar a trabalhar. O HMS já conta com todos os serviços funcionando, porém a capacidade total só deve ser atingida em setembro de 2019, conforme informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Financiamento

Na próxima semana, segundo o prefeito, deve ser assinado um financiamento de 120 milhões de dólares com o Ministério da Fazenda e com o Banco Mundial.

Do recurso destinado ao estado, R$ 27,4 milhões serão para habilitações e novos recursos. Entre os serviços que serão habilitados estão a nefrologia da Clínica de Hemodiálise de Irecê, o serviço de referência em doenças raras da Apae Salvador, o Hospital Estadual da Criança como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), além de redefinição de limite financeiro para cirurgia cardiovascular pediátrica e ampliação de leitos de UTI em diversos hospitais.

Também foi assinado um termo de doação de 41 veículos para combate a endemias, no valor de R$ 4,4 milhões, para 40 municípios. Nesta sexta, foram entregues 14 caminhonetes para as cidades de Dario Meira, Camacan, Elísio Medrado, Lauro de Freitas, Ibititá, Ipupiara, Cafarnaum, Santanópolis, Jeremoabo, Santa Maria da Vitória, Glória, São Félix do Coribe e Paramirim.

Outros R$ 2,4 milhões serão destinados para habilitações e novos recursos para os municípios de Canarana, Cruz das Almas, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Esses recursos podem ser usados para habilitar Caps, renovação de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), qualificação de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), redefinição de limite para cirurgia cardiovascular pediátrica, entre outros. Também estão previstos R$ 24,8 milhões para autorizações de liberações de novos recursos.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

