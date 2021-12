Hospital Municipal de Salvador será inaugurado em março

O Hospital Municipal de Salvador, que está sendo construído no bairro de Boca da Mata, dará início a atendimentos no final do mês de março. A inauguração acontecerá no dia 29/03. A data foi confirmada pelo prefeito ACM Neto nesta terça-feira, 6, em um evento que contou com a presença do ministro da saúde Ricardo Barros.

Com a conclusão das obras, a unidade de atendimento funcionará 24 horas por dia, com ênfase em atendimentos de urgência e emergência. No hospital também serão realizadas consultas médicas em diversas especialidades: pediatria, clínica médica, neurologia, cirurgia geral, traumatologia, cardiologia e ortopedia. Porém, elas estarão restritas aos egressos de atendimentos emergenciais do local.

Ao todo, serão 210 leitos – 30 de UTI (adulto e pediátrico), 150 de clínica médica cirúrgica e 30 de clínica pediátrica. De acordo com a prefeitura, 95% das obras já estão concluídas.

A estimativa é que sejam atendidos 1,2 mil pacientes por mês. Também estima-se a realização de cerca de 500 cirurgias mensais no bloco operatório, além de 1,1 mil internações mensais, levando em conta os 210 leitos hospitalares previstos para os dois primeiros anos de funcionamento do hospital.

adblock ativo