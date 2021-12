Hospital Municipal de Salvador inicia atendimento no ambulatório de egressos

O Hospital Municipal de Salvador (HMS) iniciou nesta segunda-feira, 9, o atendimento ambulatorial. Segundo o coordenador de urgência e emergência do município de Salvador, Ivan Paiva, o setor não é um serviço de consulta aberto ao público, mas de atendimento para pacientes que já foram internados na unidade de saúde.

“Os pacientes que já foram internados e recebem alta precisam retornar para dar continuidade ao tratamento ou necessitam de revisões. Eles retornam e fazem um acompanhamento”, disse o coordenador.

Ele disse ainda que, enquanto não há um grande número de pacientes, o hospital deve trabalhar com os pacientes que estão aguardando algum tipo de cirurgia. “Temos uma lista disponibilizada pela Secretaria Municipal da Saúde, de pacientes que estão aguardando atendimento ambulatorial ou cirurgia”, afirma Paiva.

O ambulatório oferece suporte ao atendimento da unidade hospitalar com consultórios de cardiologia, cirurgia geral, neurologia, cirurgia pediátrica, pediatria, generalista e ortopedia e traumatologia.

Demanda

Quem passa pela frente do Hospital Municipal de Salvador observa que a unidade ainda está com pouca movimentação e, na área externa, o local não atraiu ambulantes como é comum no entorno de outras unidades de saúde.

No entanto, o coordenador de urgência e emergência da unidade informou que o atendimento segue conforme o programado. “Estamos naquela fase de teste, mas seguimos com os nossos atendimentos nas enfermarias e UTI. Já realizamos cirurgia microscópica, ultrassonografia, tomografia entre outros”, disse Ivan.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo