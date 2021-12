Hospital Martagão Gesteira reforça campanha 'Declare seu amor'

A campanha 'Declare seu amor', que permite a destinação de recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) por meio de declaração anual do Imposto de Renda (IR) ou de doação, será reforçada nesta sexta-feira, 29, no Hospital Martagão Gesteira. A ação será iniciada às 15h, com a presença da secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Rogéria Santos, do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Renildo Barbosa, além de autoridades e representantes do hospital.

“Muitas vezes pessoas e empresas querem ajudar instituições filantrópicas, mas não sabem como. Existem diversas possibilidades que vão além da doação financeira, e uma das mais importantes é através da destinação de parte do seu imposto de renda para financiar projetos sociais”, pontua o gerente do setor de Captação de Recursos do Martagão Gesteira, Felipe Feitosa.

Para doação anual, o limite é de até 6% do imposto de renda devido, sendo pessoa física (declaração modelo completo) e de 1% do imposto de renda para pessoa jurídica (apuração pelo lucro real).

A ação é integralmente deduzida. Os interessados em doar devem efetuar o depósito na conta corrente do Fundo 930.153-4 na agência 3832-6 do Banco do Brasil, CNPJ: 00.459.245/0001-81 (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA) e entrar em contato com o FMDCA através dos telefones (71) 3202-7321/ 3202-7322 para solicitar o recibo.

O contribuinte deve encaminhar o comprovante de depósito por e-mail, informando o nome completo, endereço, CNPJ ou CPF e telefones para contato para posterior entrega do recibo. Esses recibos deverão ser conservados pelo contribuinte, para comprovação junto à Receita Federal. A doação deve ser feita até o último dia útil bancário.

Beneficiando mais de 2 mil crianças e adolescentes, ao todo, 22 projetos são subsidiados pelo FMDCA, por meio do edital 003/2018. Com isso, são realizadas, ações voltadas para reabilitação de crianças com deficiência, inclusão digital, esportes, reforço escolar e apoio à defesa em relação à violência e responsabilização dos agressores. Um total de 14.440 mil atendimentos foram realizados no ano passado.

