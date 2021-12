Hospital Martagão Gesteira passa por requalificação

A primeira etapa das obras de requalificação do Hospital Martagão Gesteira, que consiste na construção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardiológica em uma área interna que estava desativada, foi iniciada.

A intervenção teve início na segunda-feira, 4, e conta com R$ 880 mil dos R$ 3 milhões arrecadados no show beneficente da cantora Ivete Sangalo e da Orquestra Juvenil da Bahia (Neojiba), em dezembro passado, que teve o objetivo de angariar fundos para a reforma do hospital.

Após a conclusão das obras, o Martagão vai passar a contar com 190 leitos, sendo 30 divididos igualmente em UTIs neonatal, pediátrica e cardiológica. Cada uma delas terá seus respectivos equipamentos e farmácias satélite.

Administrado pela instituição filantrópica Liga Álvaro Bahia, o Hospital Martagão Gesteira é uma unidade sem fins lucrativos que realiza por ano 250 mil atendimentos, mais de sete mil internações e cerca de 5,7 mil cirurgias, além de 30 mil diagnósticos. Mais de mil colaboradores oferecem suporte integral para o cuidado físico, psíquico e social das crianças.

