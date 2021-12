Hospital Martagão Gesteira lança nova campanha de doação para arrecadar fundos

O Hospital Martagão Gesteira lançou uma nova campanha para arrecadar fundos para sua manutenção. Batizada de "Doação em doação, a gente faz um martagão", a campanha é fundamentaç para ajudar na reversão do quadro financeiro.

Localizada no bairro do Tororó, a unidade de saúde atende cerca de 80 mil pessoas - e convive com déficit mensal. Com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Martagão é uma instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes de todo o estado.

Tornou-se referência no atendimento pediátrico, tendo, à frente, um corpo clínico formado por competentes médicos e especialistas em pediatria da Bahia. Destaca-se tanto nos números, quanto na qualidade dos serviços prestados – muitos deles são únicos no estado.

