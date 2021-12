Hospital Martagão Gesteira inicia nova campanha de arrecadação

Uma campanha de arrecadação de fundos foi iniciada pelo Hospital Martagão Gesteira, em Salvador. Serão vendidos calendários com o tema Amores e Cores, através da plataforma de crowdfunding Kickante. A protagonista da campanha é a paciente Dandara Vieira, de 10 anos.

A garota luta desde os seis anos contra o rabdomiossarcoma, um câncer que atinge as células dos músculos do corpo. Com o sonho de ser atriz e apaixonada pelos signos do zodíaco, a jovem participou de uma série com 12 vídeos para divulgar a campanha do Hospital, cada um falando sobre um signo.

O hospital conta com uma estrutura de 209 leitos e cerca de 30 especialidades médicas. Por ano, aproximadamente 500 mil atendimentos são realizados através do Sistema Único de Saude (SUS).

Quem quiser ajudar a campanha do Martagão Gesteira pode escolher entre quatro opções de recompensas, que variam de R$ 25 a R$ 100.

