Hospital Irmã Dulce inaugura aparelho usado em radioterapia

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) inauguraram, nesta quarta-feira, 27, o serviço de radioterapia da instituição. Desde maio do ano passado, o hospital conta com setor de oncologia, mas ainda faltava a parte de radioterapia para oferecer tratamento integral aos pacientes com câncer.

Para ficar pronto, a instituição contou com doações de toda a sociedade e com ajuda dos governos federal e estadual. "O acelerador linear é um equipamento extremamente complexo e, para iniciarmos, foi preciso uma série de medidas e controles. Mas, finalmente, conseguimos", declarou a superintendente das Osid, Maria Rita Pontes, durante a solenidade de inauguração.

"Nele, é feito um processo de simulação do tratamento, em que é calculada a radiação no paciente e, então, define-se o tipo de método que será utilizado", explicou o físico-médico Luiz Manso.

Ele ressaltou que se trata de um aparelho caro e que só é fabricado fora do Brasil, além de ser necessária a ajuda de toda a sociedade para a manutenção.

A sala de radioterapia, além de contar com o aparelho e todos os outros acessórios auxiliares, possui uma parede coberta por desenhos de peixes, que, de acordo com o médico, funciona como um tranquilizante para os pacientes.

A equipe participante dessa fase do tratamento é composta por radioterapeuta, físico-médico, enfermeiras e técnico em radioterapia.

A primeira paciente a usar o serviço, nesta quarta, foi a comerciante Valda Luciana Souza, 52, que estava impossibilitada de concluir o tratamento em outro hospital porque o aparelho do local não suportava o peso dela.

"Foi uma emoção muito grande ser a primeira a usufruir dessa comodidade para a população. Agora, tenho a sensação de que meu tratamento está completo", ressaltou a comerciante, que está na luta para completar todas as etapas contra um câncer de mama.

A capacidade de atendimento do ambulatório é de até 2 mil pessoas por mês. Isso significa que esses pacientes não precisarão ficar na fila esperando por vaga.

Para ser atendido, só precisa ser encaminhado pelo médico para o Irmã Dulce, devendo comparecer com todos os exames feitos e o diagnóstico em mãos.

Quem ainda não é paciente do hospital e deseja marcar consulta oncológica deve fazê-lo das 7h às 19h. Os documentos exigidos são: RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

