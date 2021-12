Hospital Estadual procura por familiares de paciente sem identificação

O Hospital Eládio Lasserre, em Salvador, procura por familiares ou conhecidos de uma paciente que deu entrada na unidade, durante a tarde do dia 03 de junho, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo a equipe do SAMU, ela foi resgatada no bairro do Alto do Peru, na Rua Australiano. A paciente não possui nenhum documento de identificação e é deficiente auditiva. Ela não conhece a Língua Brasileira de Sinais, o que dificulta a comunicação com a equipe do hospital.

Mulher foi resgatada no bairro do Alto do Peru

