Hospital Espanhol vai paralisar atendimento, diz Sindimed

O atendimento na emergência do Hospital Espanhol será paralisado a partir da próxima segunda-feira, 4, segundo informou o Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), nesta quinta-feira, 31. A decisão foi tomada em assembleia realizada na unidade de saúde, no dia 29 de janeiro. De acordo com o Sindimed, "O fechamento do serviço de emergência decorre da falta de recursos para prestar o atendimento necessário à população".

Ainda segundo o sindicato, "Tem sido frequente a escassez de medicações e materiais, o que compromete o trabalho dos médicos e oferece riscos à saúde dos pacientes". Além disso, o Sindimed informou que houve diversas tentativas frustradas de buscar melhoria nas condições de trabalho.

"Equipes desfalcadas e dificuldades com serviços de apoio são apenas alguns dos sintomas de uma crise profunda em que está mergulhado o hospital. Para se ter ideia da gravidade da situação, os salários de dezembro não foram pagos", informou em nota o Sindimed.

O sindicato disse, ainda, que já comunicou a decisão à direção do hospital e espera um posicionamento. O Sindimed orienta que, a partir das 7 da manhã da próxima segunda-feira, ninguém procure o atendimento de emergência no Hospital Espanhol e que todos os casos sejam encaminhados a outras unidades.

Contatada pela reportagem, a assessoria de comunicação do hospital informou que a paralisação não foi confirmada pela direção da unidade.

