Hospital Espanhol paralisa atividades, diz Sindimed

Após o anúncio da greve dos médicos da emergência do Hospital Espanhol, marcada para ter início nesta quinta-feira, 18, conforme acordo da categoria durante assembleia realizada na terça-feia, 16, a direção da unidade médica resolveu se antecipar e parar as atividades já nesta quarta, 17, informou o presidente do Sindimed-BA, Francisco Magalhães.

Segundo Magalhães, o hospital alega falta de condições para continuar em operação. A orientação do presidente do Sindicato é que os pacientes evitem procurar atendimento na unidade médica. "A emergência está totalmente parada. Até ontem à noite, na UTI, tinham oito pacientes. No entanto, eles vão continuar sendo atendidos até tomarem alta", disse Magalhães.

Os médicos da instituição se reuniram na terça-feira, na sede do Sindicato, no Rua Macapá, no bairro de Ondina e decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado, conforme o presidente do Sindimed.

Os médicos alegam falta de recebimento de salários. "Eles disseram que não receberam no mês de março e não sabem quando vão receber o de abril. Além disso, também reclamam do não cumprimento do acordo feito junto ao Ministério do Trabalho, há dois meses, de melhoria das condições de trabalho e da contratação de novos profissionais", disse Magalhães.

Reivindicações - Em Fevereiro, a emergência do Hopspital foi paralisada por quase três semanas (entre os dias 4 a 22). O setor só voltou a funcionar depois de um acordo entre médicos e a unidade, intermediado pelo Ministério Público do Trabalho.

O hospital, segundo o Sindimed, se propôs a apresentar uma nova escala com três plantonistas diários em um prazo de 30 dias, em resposta à reclamação dos médicos sobre o número reduzido de profissionais, e o cumprir a data de pagamento dos salários no prazo estabelecido pela lei. No entanto, conforme o sindicato, nenhuma das reivindicações dos médicos foi atendida até agora.

Na época, o Sindimed denunciou a escassez de medicações e materiais além das diversas "tentativas frustradas de buscar melhoria nas condições de trabalho".

A reportagem tentou contato com a direção do Hospital, mas, até as 17h20 não obteve êxito.

