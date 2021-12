Hospital Espanhol não tem perspectiva de nova administração

Ainda não há perspectiva de quando uma nova administração irá assumir o Hospital Espanhol, no bairro da Barra, em Salvador. A informação foi confirmada pelo presidente da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, atual administradora da unidade, Demétrio Garcia. "Infelizmente não chegou nenhuma proposta concreta para nós", disse. O hospital paralisou as atividades em setembro deste ano.

A declaração de Garcia desmente o que foi noticiado nesta sexta-feira, 7, por alguns órgãos de imprensa, que afirmavam que o ex-dono do grupo Amil, Edson de Godoy Bueno, iria assumir a administração do hospital.

Demétrio Garcia informou ainda que as quatro empresas, três nacionais e uma estrangeira, que desde setembro mostraram interesse em assumir a unidade, continuam buscando informações do Hospital Espanhol. "Eles ainda pedem informações dos diversos setores do hospital, sabemos que é uma operação difícil de se resolver", completou.

O presidente falou que a manutenção física do hospital está mantida e a unidade está pronta para retomar o funcionamento. "A diretoria está todo dia lá, o hospital está pronto para funcionar, toda manutenção está sendo feita para não perder nenhum equipamento", falou.

Crise

A crise na unidade se agravou em 2013 quando uma série de paralisações dos funcionários chamou atenção para a situação. Diante disso, o hospital conseguiu um empréstimo de R$ 105 milhões, com a Caixa Econômica Federal e a Desenbahia. Em contrapartida, o bancos exigiram a profissionalização da gestão.

Com isso, a gestão foi assumida por um conselho composto por membros do governo do estado, comunidade espanhola e a Fundação José Silveira.

Após quase um ano, a fundação resolveu sair da parceria o que culminou, em setembro deste ano, com o encerramento das atividades no Hospital Espanhol.

