Hospital Espanhol fecha e Salvador perde 270 leitos

Quando os dois últimos pacientes internados no Hospital Espanhol forem transferidos para outras unidades de saúde, Salvador perde de vez 270 leitos hospitalares. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 9, pelo diretor do corpo clínico da unidade, o médico Djean Sampaio. "A cidade vai perder mais um hospital, são 270 leitos, sendo 60 de UTI adulta e 12 UTI Neo-Natal", disse o diretor.

Ainda segundo Djean, a reunião marcada para esta quarta-feira, 10, com o Ministério Público é para definir a situação dos 75 pacientes que fazem hemodialise na instituição.

O presidente do hospital, Demétrio Garcia, informou por meio de nota que a unidade passava por uma reestrutração financeira que foi interrompida. Ele enfatizou que é do total interesse do Hospital Espanhol a continuidade das suas atividades. (Confira a íntegra da nota abaixo)

O diretor clínico também confirmou que a paralisação iniciada no dia 15 de agosto, se deu para o bem dos pacientes, pois se o hospital continuasse a fazer novas internações a qualidade do atendimento seria prejudicada. "Paramos para garantir a segurança dos pacientes, se recebêssemos novos pacientes iria faltar insumos e material para atende-los", falou.

Segundo Djean, o atraso no salário dos funcionários continua há quase três meses, e para ele a situação do hospital chegou a esse ponto por falta de dinheiro. "A situação econômica já era ruim, nesse último mês piorou muito e não sei o que vão fazer para solucionar esse problema", relatou.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) lamenta o fechamento da instituição.

Confira na íntegra a nota da Sesab:

"Com relação ao encerramento das atividades do Hospital Espanhol, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) lamenta o fechamento desta instituição secular, destacando que fez diversas tentativas no sentido de ajudar esta unidade a sair da crise financeira que se encontrava, inclusive participando Conselho de Administração, com o seu representante ocupando a função de conselheiro executivo. No entanto, o ambiente institucional e administrativo da instituição impediu que o desfecho, agora presenciado, fosse alterado.

Do ponto de vista assistencial, cabe informar que a Sesab não tem mais nenhum paciente sob sua responsabilidade no Hospital Espanhol e que desde o dia 18 de agosto, por solicitação através de ofício, assinado pelo superintendente do Espanhol, Cláudio Imperial, orientou a Central Estadual de Regulação a não encaminhar nenhum paciente para a referida unidade. Vale destacar que os pacientes que fazem hemodiálise na unidade estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e devem ser encaminhados para outras unidades contratadas pelo município para continuarem seus tratamentos."





adblock ativo