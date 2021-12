Hospital Espanhol diz que emergência não será suspensa

Ao contrário do que havia informado o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed), na quinta-feira, 31, o Hospital Espanhol disse, em nota divulgada nesta sexta, 1º, que o serviço de emergência da unidade não terá o atendimento suspenso a partir da próxima segunda, 4. Conforme o Sindimed, a escassez de medicações e de materiais estaria comprometendo o trabalho dos médicos, além de oferecer riscos à saúde dos pacientes.

Ainda de acordo com o sindicato, as equipes do hospital estão desfalcadas e a unidade encontra dificuldades com serviços de apoio. "Para se ter ideia da gravidade da situação, os salários de dezembro não foram pagos", informou em nota o Sindimed, que classificou a situação como "crise profunda".

Apesar de negar a paralisação do setor de emergência, o Hospital Espanhol não escondeu que passa por dificuldades financeiras. "No entanto, a instituição está empenhada em honrar com todos os compromissos assumidos". "A instituição vem atravessando uma onda de boatos generalizados, gerando versões de uma situação mais grave do que realmente atravessa", diz a nota.

