Hospital em Salvador oferece teste gratuito de hepatite B e C

Diversas pessoas fizeram fila para fazer testes rápidos de Hepatites B e C no Hospital das Clínicas. A ação faz parte da campanha em comemoração pelo Dia Mundial da Luta Contra Hepatites Virais, celebrado nesta sexta-feira, 28. Além dos testes, também é distribuído material educativo e orientações médicas.

Segundo dados levantados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), de 2007 a junho de 2017, foram notificados 31.321 casos suspeitos de hepatites virais no estado. Ainda conforme o órgão de saúde, o mês de julho foi batizado como "Julho Amarelo" para marcar o mês de luta e prevenção da doença.

Sobre a doença

As Hepatites Virais são doenças silenciosas que podem afetar o fígado, causando sérios problemas a saúde. Existem seis tipos da enfermidade: A, B, C, D, E e G. Segundo a Sesab, dentre os tipos mais comuns estão à hepatite A, que provoca apenas hepatite aguda e pode ser transmitida pelo contato oral-fecal entre pessoas ou por alimentos e água contaminada.

A hepatite B é transmitida principalmente pela via sexual. Já no caso da hepatite C, o contágio ocorre por meio de sangue contaminado (compartilhamento de material perfuro-cortante). Com sintomas que muitas vezes não são notados, as hepatites B e C podem evoluir para quadros mais crônicos, como cirrose e câncer de fígado. Para um acompanhamento mais adequado e obtenção da cura, é importante que o diagnóstico seja realizado o mais rápido possível.

