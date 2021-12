Hospital do Subúrbio é um dos 12 hospitais públicos de excelência no Brasil

O Hospital do Subúrbio (HS) passou a integrar a lista dos 12 hospitais públicos de excelência no Brasil. Essa relação é certificada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), que analisa a qualidade de serviços de saúde no Brasil com foco na segurança do paciente.

De acordo com a diretora-geral do HS, Lícia Cavalcanti, o modelo de gestão constituído a partir de uma parceria público-privada (PPP) permite a celeridade, manutenção e qualidade dos serviços prestados à população e melhor capacitação profissional.

“Através do modelo conseguimos atribuir a experiência do setor privado ao setor público. Ele preza pela qualidade e proporciona a garantia da segurança do paciente e o desenvolvimento dos profissionais que vão atender e cuidar desse paciente”, afirmou a gestora por meio de nota.

De acordo com a avaliação, entre os pontos fortes da instituição estão a gestão do acesso, responsável pelo gerenciamento de leitos; as Linhas de Cuidado do Paciente com AVC e do Paciente Vítima de Trauma; a qualidade do parque tecnológico, que promove agilidade nos processos de diagnósticos e terapêuticos; e a interação do hospital com a comunidade, baseada na transparência.

Primeira unidade hospitalar a ser construída por meio de uma PPP na Bahia, o Hospital do Subúrbio já realizou mais de 570 mil atendimentos desde a sua inauguração, em 2010. Desde 2011, o HS opera com capacidade plena. Ao todo são 373 leitos, dos quais 253 de internação, dez de UTI pediátrica, 50 para adultos e 60 de internação domiciliar. O hospital dispõe de uma equipe de quase 1.800 profissionais, incluindo 367 médicos.

