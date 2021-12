Hospital do Subúrbio é inaugurado e atendimento começa nesta terça

O Hospital do Subúrbio foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro de Periperi e, a partir das 7h desta terça-feira, 14, inicia atendimento ao público. Participaram da solenidade de inauguração o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o secretário da Saúde do Estado, Jorge Solla, a secretária da Casa Civil, Eva Chiavon, o secretário de Segurança Pública, César Nunes e o chefe de gabinete do governador, Fernando Schmidt, além de líderes comunitários da região.

Com atendimentos de casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica e traumato-ortopédica adulto e pediátrica, o hospital contará com 268 leitos de internação. De acordo com a assessoria de comunicação do governo do estado, nos primeiros três meses de inaugurado, apenas 50% destes leitos serão utilizados.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que o hospital passa a ser o maior do Estado e tem como objetivo atender cerca de um milhão de habitantes do Subúrbio, além dos moradores de Valéria, Cajazeiras, Castelo Branco, Pau da Lima e municípios da Região Metropolitana de Salvador.

