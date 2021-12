Hospital divulga relatório sobre saúde de médica

O Hospital Aliança acaba de divulgar relatório médico indicando que a médica Kátia Vargas, envolvida no acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, necessita ainda ficar em observação por 24 a 48 horas.

De acordo com Daniel Keller, advogado de defesa da família dos jovens, este ainda não é o relatório feito pela perícia e solicitado pelo Ministério Público.

A polícia ainda aguarda dois depoimentos "chaves" sobre o acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias. Um deles é do representante da academia onde a médica Kátia Vargas Leal Pereira, 45 anos, malhava. Ele era esperado na delegacia na manhã desta quarta-feira, 16, mas não compareceu, de acordo com a delegada Jussara Souza, titular da 7ª Delegacia, no Rio Vermelho.

Ela considera esse depoimento importante porque demonstra que a médica oftalmologista iria para a academia, mas mudou o seu trajeto após discutir com Emanuel.

Outro testemunho considerado crucial na investigação é de um motorista de prenome Felipe, que seguia na via oposta ao das vítimas e da médica e teria presenciado o acidente. De acordo com a delegada, ele deve depor nesta tarde, às 15 horas. Mas em entrevista a uma emissora de televisão nesta terça, ele antecipou que viu a oftalmologista jogar o carro em cima da moto dos irmãos.

Perícia

O promotor de justiça David Gallo e a delegada aguardam, ainda nesta quarta, a divulgação do laudo pericial sobre o estado de saúde da médica. Se constatar que Kátia Vargas precisa de cuidados médicos, ela será transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Desde o acidente, que aconteceu no último dia 11, ela está internada no Hospital Aliança.

Caso os peritos considerem que a médica está bem de saúde, ela será conduzida para a delegacia para prestar depoimento e ficará presa. O juiz Moacir Pitta Lima Filho decretou nesta terça a prisão preventiva da acusada.

adblock ativo