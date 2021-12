Hospital de Salvador recebe certificação internacional no tratamento de alergia

Integrado como um dos centros de referência internacionais no tratamento da urticária - reação alérgica comum que causa vermelhidões na pele e que provoca coceira -, o Complexo Hospitalar Universo Professor Edgar Santos (Hupes), conhecido também como Hospital das Clínicas, localizado no bairro do Canela, em Salvador, recebeu certificação internacional no tratamento da doença.

Das 26 instituições reconhecidas, seis delas estão no Brasil, o primeiro colocado no mundo em número de centros certificados. Todas foram avaliadas em 32 critérios relacionadas a infraestrutura, ensino, pesquisa, conscientização e aderência às diretrizes internacionais de diagnóstico e tratamento.

Para conquistar esse título, as instituições precisam apresentar aos auditores, um ambiente de atendimento adequado e provar na prática sua adesão aos mais avançados padrões de manejo da urticária. A certificação é emitida pela Global Allergy and Asthma European Network.

