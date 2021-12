Hospital de Salvador procura familiares de paciente

Os médicos do Hospital Geral Roberto Santos está procurando parentes de um paciente que encontra-se internado na unidade de terapia intensiva (UTI). O enfermo é Edcarlos Alves Mota que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na última segunda-feira, 24.

O homem foi encontrado na rua 2 de Julho, no bairro de Pau da Lima (próximo à churrascaria Ki-Delícia). De acordo com os documentos encontrados com a vítima, ele tem 41 anos de idade, é alto de pele morena, cabelos escuros e, no momento do resgate, vestia bermuda jeans e camisa verde.

Quem souber informações sobre ele pode entrar em contato com a Coordenação de Serviço Social, pelo telefone (71) 3117-7750 ou 7751.

