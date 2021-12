Hospital de Salvador passa a realizar teste rápido para tuberculose

Desde esta quinta-feira, 18, o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, passou a disponibilizar aos pacientes o teste rápido para tuberculose (TRM-TB). O procedimento é capaz de confirmar o diagnóstico em apenas duas horas, tempo bem mais curto do que o exame tradicional, que apresenta o resultado somente depois de três dias.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom-BA), a análise é realizada no laboratório da própria instituição. De acordo com o coordenador do laboratório de análises clínicas do hospital (Laban-HGRS), o farmacêutico Augusto Bastos, além de fornecer resultados sobre a tuberculose, o método ainda pode ser utilizado para suspeitas de infecção, visto que testa nos pacientes positivos a resistência a um antibiótico chamado Rifampicina.

Causada pela bactéria Mycobacterium Tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), a tuberculose é uma doença infectocontagiosa transmitida por via aérea, na maioria dos casos.

A doença afeta principalmente os pulmões, mas também outros órgãos como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). A tuberculose é tratada com medicamentos durante seis meses. Com boa adesão ao tratamento, a doença tem cura.

