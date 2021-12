Hospital de Cajazeiras ganha 10 leitos de UTI

O Hospital Professor Eládio Lasserre, em Cajazeiras, recebeu, nesta terça-feira, 27, dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os novos equipamentos serão utilizados na assistência intensiva de pacientes clínicos e cirúrgicos graves que necessitam de atenção especializada.

A entrega foi feita durante a manhã, pelo governador Rui Costa e pelo secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, que também visitaram as obras de construção do novo Hospital Couto Maia, no mesmo bairro, que tem previsão de ser concluído em abril de 2018.

Com os novos leitos, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) pretende contribuir com o restabelecimento da saúde e a preservação da vida dos cerca de seis mil pacientes atendidos, por mês, nos setores de urgência e emergência.

Mensalmente, são registrados, na unidade, 700 internamentos nas especialidades de clínica médica, pediatria, cirurgia geral e traumatologia, além de 350 cirurgias. O local chega a realizar, ainda, 12 mil exames de imagem e laboratoriais a cada mês.

Na ocasião, o governador anunciou que também adquiriu um tomógrafo para a unidade, com previsão de chegada para agosto. “O aparelho ajudará a melhorar a resolutividade dos casos, evitando a transferência desses pacientes para outras unidades”, afirmou Rui.

Segundo a professora Estella Santana, 51, líder comunitária de Cajazeiras, a população tem sofrido com a questão da saúde: “O hospital vai favorecer muitas famílias. E isso não se limita apenas à saúde: é uma forma de gerar emprego”.

Novo hospital

Após a entrega dos equipamentos do Eládio Lasserre, governador visitou também a estrutura do Hospital Couto Maia, que receberá 125 leitos, centro cirúrgico, unidade de emergência e urgência, ambulatório de hanseníase, espaço para ensino e pesquisa e outros serviços.

A unidade será 20% maior do que a unidade atual, que funciona no Monte Serrat (Cidade Baixa), com expectativa de aumentar em 50% a assistência. “Traremos um sistema moderno, diferente do prédio antigo, que já não atende às normais atuais”, afirmou o governador.

*Estagiária sob orientação do editor–coordenador Luiz Lasserre

