Hospital das Clínicas retoma atendimento após interrupção por falta de energia

O Complexo Hospitalar Universitário professor Edgard Santos (Hupes/UFBA), conhecido como Hospital das Clínicas, retomou, no fim da manhã desta segunda, 29, o atendimento ao público, após a interrupção do fornecimento de energia na unidade, em decorrência da queda de uma árvore neste domingo, 28.

Em nota, a instituição informou que as consultas marcadas para o Ambulatório Magalhães Neto e o Centro Pediátrico ocorrerão normalmente. Já as cirurgias, internações e alguns exames agendados para esta segunda foram remarcados.

Queda de árvore

A Coelba ainda não conseguiu concluir os serviços de reestabelecimento total da energia elétrica no local. No último domingo, 28, por volta das 11h40, uma árvore caiu no estacionamento da Faculdade de Medicina/Ufba, Campus Canela, atingindo a rede elétrica da Hospital. A energia foi interrompida parcialmente, funcionando apenas com o uso de geradores. A ala pediátrica do hospital foi afetada.

Devido ao grande volume de chuvas na capital baiana, a árvore não suportou a quantidade de água. Segundo um funcionário do hospital que não quis se identificar, a árvore já havia começado a rachar na última quinta-feira, 25.

Árvore caiu na rede elétrica do Hospital das Clínicas

