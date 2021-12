Hospital da Mulher vai atender vítimas de violência sexual

As vítimas de violência sexual vão ser atendidas no Hospital da Mulher, que será inaugurado na segunda-feira (9), no Largo de Roma, em Salvador. Dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) apontam que, somente em 2016, cerca de mil casos de violência sexual contra mulheres foram registrados por meio do sistema de saúde na Bahia.

Segundo o coordenador de Implantação do Hospital da Mulher, Lindenor Messias, além do atendimento de saúde, as vítimas de violência sexual serão encaminhadas pela equipe do hospital para o atendimento jurídico. “O acolhimento é realizado por um enfermeiro, que vai fazer a primeira abordagem. O médico, o psicólogo e o assistente social aparecem na sequência. Para a questão jurídica, é preciso formalizar um boletim de ocorrência. O atendimento é por demanda espontânea ou referendado, via regulação”, afirma Lindenor.

A coordenadora do Serviço Social da unidade, Ivana Lima, ressalta que “os profissionais foram selecionados e capacitados para compor este grupo e receber estas mulheres, que estão fragilizadas e sofridas por tudo o que passaram. Então, será um atendimento humanizado. A gente fez uma estratégia para quando elas tiverem um primeiro contato com o psicólogo ou assistente social, elas não precisem ficar repetindo sua história”.

