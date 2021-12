Hospital da Mulher realiza triagem para laqueadura e inserção de DIU

O Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador, promoverá, no dia 21 de março,uma triagem para consulta com especialistas em planejamento familiar. Das 7h às 9h, as mulheres atendidas poderão fazer inserção de DIU ou realizar laqueadura.

O diretor técnico do Hospital, Paulo Sérgio Andrade, explica que o atendimento será por demanda espontânea. “Esta é uma ação com intenção de captação das pacientes que desejam realizar um planejamento familiar e será voltado para aquelas que pretendem fazer a laqueadura tubária ou uso do DIU. Após a triagem, essa paciente estará matriculada no Hospital da Mulher para dar todo segmento até a realização do procedimento desejado”.

Para conseguir o atendimento, é necessário levar RG, comprovante de residência e cartão do SUS. As mulheres que pretendem fazer a laqueadura precisam ter 25 anos ou mais, dois filhos vivos e apresentar o RG das crianças. Já aquelas que irão buscar a inserção do DIU precisam ter entre 18 e 40 anos, não estar gestante e nem em período pós-parto, estar com exame preventivo em dia e ultrassom transvaginal em mãos.

O Hospital da Mulher tem 60% do atendimento voltado para as mulheres que vivem no interior do estado, que também poderão participar dessa triagem.

