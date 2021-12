Hospital da Mulher promove programação especial no Dia da Mulher

O Hospital da Mulher (HM) terá uma programação especial no Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira, 8. Pacientes do Ambulatório 1 participarão de uma roda de conversa com os secretários estaduais da Saúde, Fábio Vilas-Boas, e de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira. A comandante da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), major Denice Santiago, também integrará a ação.

A unidade, que é referência para mulheres da capital e do interior, está completando 350 mil atendimentos, desde que foi inaugurado, em janeiro de 2017.

O Hospital da Mulher oferece assistência nas áreas de ginecologia e mastologia, atendimento específico na área de reprodução humana, além de atender situações relacionadas à violência sexual. Todos os procedimentos são agendados a partir do sistema Lista Única. As pacientes devem procurar uma Unidade Básica de Saúde no município onde residem para serem encaminhadas aos serviços do HM.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo número 0800 071 4000. A ligação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta, das 8h às 18h. O Hospital da Mulher está localizado na rua Barão de Cotegipe, no Largo de Roma.

