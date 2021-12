Hospital da Mulher irá funcionar no antigo PAM de Roma

O titular da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Fábio Vilas-Boas, liderou uma visita guiada ao Hospital da Mulher, na manhã desta sexta-feira, 6. Localizada no Largo de Roma, a unidade será inaugurada pelo governador Rui Costa na tarde da próxima segunda, 9.

A unidade aproveitou parte da estrutura do antigo Hospital São Jorge (PAM de Roma), mas passou por uma mudança total no interior do prédio. Para viabilizar o primeiro hospital especializado em saúde feminina, o governo do Estado investiu cerca de R$ 40 milhões com recursos próprios.

A unidade de saúde atenderá as especialidades médicas voltadas para o tratamento de pacientes encaminhadas apenas pela Central de Regulação do Estado nas áreas de ginecologia, mastologia, reprodução humana, endocrinologia, oncologia, angiologia, cirurgias plástica e geral.

Para dar conta da demanda, o hospital contará com uma equipe formada por 125 médicos, 200 profissionais de apoio administrativo e 350 funcionários da área assistencial. Por mês, a unidade deverá realizar cerca de nove mil consultas, além de promover mil procedimentos cirúrgicos.

Situado numa área construída de 30 mil metros quadrados, o hospital tem dez salas cirúrgicas, mais 136 leitos: dez deles destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 29 para hospital dia e outros 97 voltados para a internação das pacientes.

Referência

O secretário da Saúde assegura que esse é o segundo maior hospital dedicado à saúde da mulher no Brasil, atrás apenas da unidade de São Paulo.

adblock ativo