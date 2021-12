Hospital Aristides Maltez vai receber R$ 9,6 milhões por ano

A Liga Baiana Contra o Câncer (LBCC), mantenedora do Hospital Aristides Maltez (HAM), irá receber recurso de R$ 9,6 milhões por ano. O repasse será feito pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) por meio de contrato assinado nesta segunda-feira, 26, pelo governador Rui Costa.

O presidente da Liga, Aristides Maltez Filho, calcula que a chegada de R$ 800 mil frente ao déficit mensal de R$ 1,4 milhão é “um aporte considerável”. “Sinal de melhores dias, que representem a esperança de que ações como essa continuem, para termos sobra para financiar as atividades sociais”.

A solenidade ocorreu na sede do hospital, em Brotas, com as presenças do presidente da Liga, Aristides Maltez Filho, do titular da Sesab, Fábio Vilas-Boas e da primeira-dama do Estado, Aline Peixoto.

Retomada

Maltez vê na assinatura do contrato um momento de “renovação da esperança. Como um quebra-gelo das relações que tínhamos anteriormente com a Secretaria da Saúde”, avalia.

Com a verba, a entidade – que atende cerca de três mil pessoas por dia – poderá ampliar as consultas clínicas, pediátricas, cirurgias, exames laboratoriais, anatomia patológica, imuno-histoquímica, radiologia, ultrassonografia, tomografia, ressonância e quimioterapia.

O hospital realiza cerca de 900 cirurgias oncológicas por mês. “O que nos coloca em primeiro lugar no Brasil de todos os centros de oncologia que atendem pelo Sistema Único de Saúde”, afirma o presidente.

O governador prometeu fornecer os equipamentos para ampliar de dez para 30 o número de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. “Nós vamos garantir a implantação desses leitos. O hospital faz a reforma e a Sesab doa todos os equipamentos”, afirmou o titular da Sesab Fábio Vilas-Boas.

Rui também ofereceu a estrutura estatal na cidade de Caetité. “Se a instituição tiver possibilidade de expandir o serviço, ofereci um contrato para que ocupe um prédio hospitalar que temos lá, mas está sem uso”, disse.

O contrato visa ampliar assistência aos moradores do interior viajam longas distâncias para a capital, mas também para as pacientes do Hospital da Mulher, que será inaugurado em Feira de Santana, no próximo dia 9. “No Hospital da Mulher, faremos diagnóstico e cirurgias em decorrência do câncer. O contrato vai financiar o tratamento pós-cirúrgico, como a radioterapia e quimioterapia”, disse Rui.

