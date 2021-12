Hospital amplia atendimento a pacientes com microcefalia

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) irá ampliar o atendimento aos pacientes com microcefalia, doença acarretada pelo surto do Zika Vírus há dois anos na região.

Para contribuir com o ambulatório de multiespecialidades para gestantes e bebês nascidos com a doença, o hospital vai contar, nos próximos meses, com mais turnos e novos equipamentos de última geração para acompanhamento dos pacientes. No ambulatório, às quartas-feiras, as crianças nascidas no HGRS podem contar com profissionais de terapia ocupacional, serviço social, fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem. As famílias recebem visitas domiciliares da equipe para observação e auxílio no desenvolvimento dos bebês.

Além do ambulatório de pré-natal de alto risco e dos trabalhos na maternidade e unidades de terapia intensiva, será oferecida assistência oftalmológica e neuropediátrica especializadas para os casos de zika.

