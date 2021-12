Hóspede morre em navio atracado no Porto de Salvador

Um hóspede, que não que ainda não foi identificado, foi encontrado morto dentro de um navio que atracou no Porto de Salvador, localizado no bairro do Comércio.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da MSC Cruzeiros confirmou que a pessoa tinha 69 anos e que teria morrido após sofrer um ataque cardíaco.

A pessoa foi atendida pela equipe médica do navio e submetida a primeiros socorros e reanimação cardiorrespiratória (PCR) e também recebeu suporte, mas não resistiu.

A MSC Cruzeiros também informou que está trabalhando em conjunto com autoridades competentes para a realização da investigação médica e em busca de ajudar a família. Em respeito aos entes queridos, a empresa disse não poder divulgar mais detalhes.

