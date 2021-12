Horários de ônibus e do Elevador Lacerda são ampliados no São João

Por conta dos festejos do São João em Salvador, o horário de funcionamento do Elevador Lacerda e de 12 linhas de ônibus que atendem diferentes regiões da capital baiana será estendido até as 3h da manhã a partir desta sexta-feira, 22.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a medida vai beneficiar os usuários do transporte público que pretendem curtir a programação de shows que acontecem até domingo, 24, nos palcos montados no Pelourinho e no bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário (confira abaixo as linhas de ônibus com horários ampliados).

Além dos ônibus regulares, as linhas do Sistema Especial de Transporte Complementar (Stec) que operam na Cidade Baixa e no Cabula serão reforçadas no período das 18h às 3h.

Três veículos reguladores serão disponibilizados à população das 22h às 4h, no trajeto Estação da Lapa/Elevador Lacerda, e outros seis farão o transporte de passageiros para o Terminal da Barroquinha, no mesmo horário.

Já os táxis e mototáxis ficarão concentrados em dois pontos, localizados na Praça Cairu (Comércio) e na Praça Municipal.

