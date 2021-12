Horário de verão tem início à 0h deste domingo

Começa à 0h deste domingo, 21, o horário de verão no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. Quem mora nos estados que pertencem a essas regiões, devem adiantar os relógios em uma hora. Nordestinos e nortistas, que ficaram de fora da medida, devem ficar atento às mudanças e interferências que terão na rotina até 17 de fevereiro, quando chega ao fim a mudança de horário.

Na Bahia, o horário dos bancos sofrerá alterações. As agências anteciparão o funcionamento, passando a atender das 9h às 15h, de acordo com informações do Sindicato dos Bancários.

Já as agências dos Correios adotarão o horário da Bahia e continuarão a funcionar das 9h às 17h. Elas apenas terão o horário limite de postagem (horário em que os clientes postam seus objetos para seguirem no mesmo dia) antecipado em uma hora. No terminal de carga aérea de Salvador, onde os objetos são postados por Sedex para outros estados e Salvador, o horário limite de postagem será alterado de 21h para 20h. Na agência do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, o horário limite de postagem será até as 19h. Já na da Pituba, o guichê avançado para postagem de objetos Sedex terá funcionamento até as 18h.

As casas lotéricas também sofrerão mudanças no funcionamento. O pagamento de contas, que normalmente é feito até as 21h, será recuado para as 20h. O horário de fazer as apostas também será alterado. Já os jogos poderão ser feitos até as 18h, e não mais até as 19h.

A programação dos canais de televisão, que tem maioria da programação originada do Sul do País, também terá seus programas exibidos uma hora mais cedo.

Aeroportos e rodoviárias - Conforme a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a decisão não implica em mudanças na escala de voos que partem da Bahia. Mas, para que não haja equívocos, o órgão orienta que as pessoas que tenham viagens programadas para este período do ano observe com a atenção os seus bilhetes de passagem e sigam as instruções das respectivas empresas de aviação.

A companhia aérea Gol, por exemplo, informa aos clientes que aguarda a medida entrar em funcionamento para finalizar o planejamento dos voos e anunciar possíveis alterações em horários de viagem.

Já nas rodoviárias, a saída de veículos segue normalmente a escala do Estado. Por esse motivo, os clientes devem seguir os horários agendados em seus bilhetes de passagem, independente da companhia de transporte.

Horário de Verão - Os estados do Norte e Nordeste não aderem ao horário porque a posição geográfica que eles se encontram não resultam em um aproveitamento maior da luz natural no verão. A Bahia, único estado do Nordeste que participava do horário, decidiu não mais fazer parte da medida este ano devido ao alto grau de rejeição da população.

