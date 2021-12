Horário de atendimento da Justiça Eleitoral muda nos SAC's

Os postos de atendimento da Justiça Eleitoral nos SAC's Barra, Comércio e Periperi, no município de Salvador, estão com os horários de atendimento ao público alterado até a eleição. Eles funcionam das 8h às 14h até o dia 5 de outubro. Prazo pode ser prorrogado até o dia 26 de outubro caso aconteça segundo turno.

A alteração é resultado da redistribuição de tempo de trabalho nos cartórios eleitorais e postos de atendimento. De acordo com a 13ª Zona Eleitoral, unidade responsável pela administração dos postos de atendimento instalados nos SAC's, após o fechamento do Cadastro Eleitoral, em 7 de maio, diminuiu a procura pelos serviços nos SAC's e aumentou as demandas internas dos cartórios relacionadas aos preparativos das eleições.

Não há mudança nos postos localizados no SAC Cajazeiras, que permanece atendendo de 8h às 14h, e na Casa de Justiça e Cidadania, no Shopping Baixa dos Sapateiros, que funciona das 8h30 às 14h30.

Serviços

Estão sendo prestados ao eleitor nos postos de atendimento os serviços de segunda via do título eleitoral, emissão de certidão e entrega de título. A mudança foi determinada pela Juíza da 13ª Zona Eleitoral, Dra. Laura Scalldaferri Pessoa, através da Portaria nº 008/2014, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) de 3 de junho.

