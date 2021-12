Homicídios caem 12,6% em Salvador e Região Metropolitana

O número de Crimes Violentos Intencionais Letais (CVLIs) caiu 12,6% nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 referente a 2014 em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Os dados foram apresentados, nesta segunda-feira, 9, durante a primeira reunião periódica de 2015 do Comitê Executivo do Pacto pela Vida, realizada no Ministério Público do Estado, no Centro Administrativo (CAB).

Segundo os dados, Salvador registrou 226 homicídios no período de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2015 contra as 241 ocorrências do ano passado, o que representa queda de 6,2%.

As áreas que apresentaram maior redução na capital foram Itapuã (56,7%), Tancredo Neves (38,5%), Periperi e Nordeste de Amaralina, ambas com 33,3% a menos em relação a 2014.

Na RMS, a queda foi de 22,7%, passando de 132, entre janeiro e fevereiro de 2014, para 102 no primeiro bimestre de 2015. As ocorrências tiveram redução de 100% na Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) de Dias d'Ávila, 47,4% em Simões Filho e 42,9% em Pojuca.

O governador Rui Costa, que esteve presente na reunião, parabenizou as polícias Civil e Militar. "Os números são um sinal positivo, pelo qual parabenizo a todos que atuam entre os poderes públicos e, em especial, na área de segurança. Isso é resultado do esforço e da dedicação dos policiais militares e civis. Espero continuar esse trabalho acrescentando uma política social, direcionada às áreas mais sensíveis, para que possamos continuar comemorando uma redução ainda maior nos próximos meses".

