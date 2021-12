Homicida foi surpreendido no shopping pela Polícia do RJ

Os tiros disparados na última quarta-feira em um dos estacionamentos do Shopping Barra resultaram de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP) baiana.

A ação visava prender Iverson Cleison Santana da Silva, 30, o Pitbull, que estava foragido da justiça por matar duas pessoas em abril de 2011, no Rio. O homicida conseguiu escapar do cerco.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio, ao receber voz de prisão de um policial, Iverson jogou o carro contra os agentes, que atiraram nos pneus para tentar impedir a fuga.

O barulho dos tiros causou confusão nas proximidades do centro de compras. De acordo com a polícia baiana, o bandido carioca fugiu em um VW Golf branco.

Iverson é acusado de assassinar o empresário Antônio Carlos Fernandes, 59, e Michael Douglas Fernandes, 31, pai e filho, na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, zona norte do Rio. O crime aconteceu após um desentendimento entre o sobrinho de Michael, de 12 anos, e o filho de Iverson, de 7 anos, que brincavam de bolinha de gude. O criminoso saiu de casa com uma pistola e atirou duas vezes em Michael e Antônio Carlos, que tentou tirar a arma da mão dele.

Ainda de acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio, Iverson está usando o nome falso de Roberto Ferreira Pimenta em Salvador. Iverson estaria com a família em Salvador, onde teria parentes. Além de assassino, ele também é suspeito de estelionato.

Iverson está entre os bandidos mais procurados do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia carioca oferece recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à localização e prisão do assassino: 0300 253 1177 (custo de ligação local + impostos). A assessoria de comunicação da SSP baiana disse não iria se pronunciar sobre o episódio por se tratar de operação da polícia carioca.

