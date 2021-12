Homicida e traficante é preso em Pernambués

O integrante de uma quadrilha de tráfico de drogas Carlos Augusto Santos Silva, o "Marreta", de 23 anos, foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 15, pelo delegado Marcelo Sansão, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Preso na última sexta-feira, 10, na Rua das Flores, bairro de Pernambués, "Marreta" é acusado pelo assassinato do rival Martin Nunes Santos Filho, 44, em janeiro de 2013, na Avenida Magalhães Neto. Ele estava com a prisão decretada pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri desde o mês agosto e teve o mandado cumprido no DHPP.

No momento da abordagem, "Marreta" pilotava uma motocicleta Falcon, de cor vermelha, placa JNV 7349. Segundo o delegado, a morte de Martin foi motivada por uma dívida de drogas contraída com "Marreta". No dia do crime, a vítima estava acompanhada do irmão, o também traficante Michel de Jesus Santos, 25, atingido pelos disparos. Ele foi socorrido e liberado após atendimento médico. "Marreta" executou Martin em companhia de Otávio Santiago Bacelar, o "Tavinho", morto em maio de 2013 numa troca de tiros com policiais militares.

Com passagem por homicídio, "Marreta" permanece no sistema prisional.

Largo da Ventosa

Outra vítima de Carlos Augusto foi o traficante Iago Santana Andrade, o "Caçula", que integrava uma quadrilha rival e foi assassinado a tiros por Carlos na noite de 16 de junho de 2013, no Largo da Ventosa, em Pernambués.

Os disparos também atingiram Josevaldo Souza dos Santos, Hildebrando Andrade Lima Filho e Edmar Santos Reis, que não tinham envolvimento com o tráfico de drogas e foram vítimas de bala perdida.

As investigações apontam que o atentado ocorreu em represália ao fato de "Caçula" ter baleado, dias antes, um parente de dois comparsas de "Marreta". "Caçula" também teria deflagrado vários tiros em direção à porta da casa de Carlos Augusto.

