Homicida é preso no circuito do Carnaval

Bruno Santos Silva, o "Liberdade", de 20 anos, responsável por dois assassinatos e uma tentativa de homicídio no bairro de Pirajá, teve o mandado de prisão cumprido, no sábado, 14, depois de ser flagrado por policiais militares no circuito Osmar, no Campo Grande, e foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o delegado Jorge Figueiredo, diretor do DHPP, Jonas Gomes Santos da Silva, assassinado no dia 15 de outubro de 2014, e Danilo Santana dos Santos, morto em 23 de dezembro do ano passado, foram vítimas de "Liberdade". O traficante também tentou matar Josenilson Jesus de Lima, no dia 27 de janeiro de 2015, em Pirajá. Os crimes estão relacionados ao tráfico de drogas.

"Liberdade" já foi encaminhado para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

