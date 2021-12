Homens suspeitos de duplo homicídio são procurados pela polícia

Dois suspeitos são procurados pela polícia suspeitos de matar dois irmãos e deixar um ferido na manhã desta segunda-feira, 12 , no bairro de Dom Avelar. Os irmãos Luis Carlos Menezes dos Santos, Alan Silva Menezes e Carlos Luís Menezes fugiram após o crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a motivação do crime seria uma discussão entre os seis irmãos por causa de um furto cometido pelo filho de uma das vítimas, na oficina mecânica de um dos autores.

As vítimas foram Marcos Antônio, 49, e Cloves Cruz de Souza, 43. O irmão deles Rodrigo, 35, ficou ferido e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Todos os envolvidos eram vizinhos e se conheciam desde criança.

