Homens suspeitos de assaltar pedágio na BR-324 são presos

Dois homens suspeitos de assaltarem duas vezes o pedágio da BR-324 (da concessionária Viabahia), em Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na terça-feira, 7, foram presos. O crime aconteceu pela manhã e o segundo roubo, ocorreu por volta das 11h50. Quatro horas depois uma equipe da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prendeu eles, informou a Polícia Civil.

Rodrigo Garrido Moraes, de 19 anos, e Lucas Matheus Macedo Nacimento, 21, foram localizados pela polícia no Conjunto Vida Nova, no Centro Industrial de Aratu (CIA), em Simões Filho, onde moram, depois de uma denúncia anônima.

Os dois foram apresentados à imprensa, nesta quarta-feira 8, na sede da 22ª DT/Simões Filho, pelo delegado titular Adailton Adan e pelo comandante da 22ª CIPM, major Átila do Carmo. Segundo o delegado, os bandidos confessaram terem cometido outros dois assaltos ao mesmo pedágio, no final do ano passado.

Um homem identificado apenas como "Mam", que participou dos assaltos e, segundo os comparsas, estaria com as armas usadas pelo bando, não foi localizado e é procurado pela polícia. Também envolvido nos crimes, um adolescente de 17 anos foi apreendido no Conjunto Vida Nova e encaminhado ao Ministério Público.

